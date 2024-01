“San Sebastiano – Il canto dei bambini”, gli studenti gli assoluti protagonisti ed interpreti del canto popolare a Termoli

Diffondere le tradizioni popolari attraverso rappresentazioni che coinvolgono gli studenti delle scuole della città.

Il progetto “San Sebastiano – Il canto dei bambini” nasce da un’idea dell’assessorato

alla Cultura del Comune di Termoli che ha voluto coinvolgere gli studenti degli istituti

comprensivi che hanno aderito all’iniziativa.

Venerdì 19 gennaio saranno loro gli assoluti protagonisti ed interpreti del canto popolare

del San Sebastiano, manifestazione itinerante che, a partire dal borgo vecchio, si

sposterà in seguito lungo Corso Nazionale fino ad arrivare in Piazza Vittorio Veneto

dove si esibiranno tutti i ragazzi del Comprensivo “Bernacchia”, dell’”Achille Pace”

e della Scuola “Brigida”.

Il raduno per tutti i partecipanti è previsto per le ore 17,30 in Piazza Duomo nel borgo

vecchio. Successivamente, intorno alle 18, tutti i partecipanti si sposteranno in Corso

Nazionale dove inizieranno si terranno le rappresentazioni.

Le esibizioni sono state preparate da studenti e docenti, al termine della manifestazione

l’Amministrazione comunale omaggerà tutti gli studenti con una cartolina

raffigurante San Sebastiano e sul retro il testo del canto popolare.

“Il canto popolare del San Sebastiano – ha spiegato l’assessore alla Cultura Michele

Barile -, carico di storia e significato culturale, è un patrimonio da preservare e

tramandare. Questo progetto è un impegno che le istituzioni hanno assunto col fine di

preservare la nostra identità e permettere alle prossime generazioni di comprendere la

ricchezza della nostra eredità”.