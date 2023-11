San Martino in Pensilis/ Non si ferma all’alt, inseguito e bloccato dai carabinieri

Spettacolare inseguimento in agro di San Martino in Pensilis. All’intimazione dell’alt da parte dei Carabinieri, il conducente di un’auto sospetta ha accelerato l’andatura della vettura, sfrecciando a tutta velocità nel paese. L’inseguimento si è concluso con esito positivo per i militari, i quali sono riusciti a bloccare l’auto in una via secondaria, quasi periferica del paese.

Il passeggero del veicolo è stato bloccato, mentre il conducente si dileguava a piedi per le vie limitrofe. La persona, identificata dai militari, risultava già nota alle forze dell’ordine per aver commesso numerosi reati; è stata proposta alla competente Autorità di Pubblica sicurezza per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di San Martino in Pensilis.

Inoltre la stessa persona è stata deferita all’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica di Larino per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in concorso con l’altro soggetto al momento sconosciuto.

Le attività d ricerca dell’altro soggetto continueranno senza sosta.