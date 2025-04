San Giovanni in Galdo: dopo annidi assenza torna la Via Crucis

Dopo una lunga pausa

torna a San Giovanni in Galdo un evento da sempre molto sentito

da tutta la comunità locale e non solo. Dopodomani, sabato 19

aprile, dalle 17, riprende “Il Martire del Golgota”, la Via Crucis del

paese, giunta alla sua 21esima edizione. “Un appuntamento che

ritorna in auge – evidenziano gli organizzatori – per emozionarci

lungo le strade del nostro centro abitato. Un evento di fede,

storia e comunità per rivivere insieme i momenti più intensi della

Passione di Cristo”. La rappresentazione storica partirà da Piazza

Municipio.