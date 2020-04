San Giacomo degli Schiavoni: alunni a lezione on line con un padre francescano attualmente di stanza in Polonia, a Wroclaw

In questi tempi di quarantena, si sa, la scuola è uno di quei mezzi che è riuscito a ridurre le distanze tra i bambini e i loro insegnanti, a tenerli impegnati, a far vivere loro un qualche spicciolo di normalità pur in un tempo così sospeso.

L’esperienza che hanno vissuto i bambini delle classi IV e V di San Giacomo degli Schiavoni, appartenenti all’Istituto Comprensivo V. Cuoco di Petacciato, è stata una di quelle che rimarranno impresse nella loro memoria: infatti i piccoli alunni giovedì 23 aprile, hanno vissuto un viaggio virtuale in un Paese lontano, nella terra di Gesù, per scoprire ciò che avevano studiato durante il loro percorso di Religione cattolica in quest’anno scolastico.

Con la loro maestra Justyna Glowacka, i bambini sono entrati in contatto con un padre francescano attualmente di stanza in Polonia, a Wroclaw, che ha ricoperto negli ultimi sei anni il ruolo di custode del Santo Sepolcro in Gerusalemme.

Il frate, Zacheusz Drazek, assieme al suo amico italiano frate Francesco, in collegamento virtuale su una piattaforma educativa, hanno incontrato i bambini e hanno raccontato loro lo svolgersi dei riti durante la Settimana Santa appena trascorsa, hanno mostrato attraverso delle foto esclusive tutti i luoghi santi della Basilica e della Tomba di Nostro Signore Gesù Cristo, narrando la propria esperienza personale di vita durante tutti questi anni, a stretto contatto con i più alti rappresentanti di tre grandi confessioni cristiane, i Cristiani cattolici, gli Ortodossi Greci e gli Ortodossi Armeni.

Grande emozione in tutti i bambini che hanno partecipato con particolare curiosità, chiedendo di poter vedere delle foto della Sacra Tomba, facendo molte domande interessanti (come per esempio se ancora oggi esiste la Giudea, come si vestono le persone in questi luoghi e se, qualche volta, nevica!) e mostrando stupore nello scoprire che il dialogo interreligioso esiste davvero in un posto così suggestivo, ma reale e vivo.

La maestra Justyna, inoltre, ha aperto un canale youtube, dove è possibile accedere a diversi contenuti preparati ad hoc per lo svolgimento della didattica a distanza, dall’inizio della quarantena. Il canale denominato “Religia”, in poco tempo, ha già raggiunto 500 iscritti e oltre 125.000 visualizzazioni ed è disponibile al seguente link

( foto della lezione svolta online e del Santo Sepolcro, di Padre Zacheusz)