Salvini: “Avere uno come Musk che investe in Italia è importante”. E lui ringrazia

(Adnkronos) – Elon Musk? "Persona affascinante. Perché è arrivato prima di altri, mettendosi in gioco e facendocela". Ad affermarlo, in un'intervista a 'Libero', è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in merito al patron di Tesla. "Non entro nel merito del caso Tim, ma da ministro delle Infrastrutture mi farebbe molto comodo avere un soggetto come Starlink nelle aree attualmente sconnesse. Avere uno come Musk che investe in Italia è importante. E per l'Italia è un bel momento". In risposta a un utente di 'X' che citava la dichiarazione del vicepremier, Musk ha risposto con "un grazie" sul proprio social. —[email protected] (Web Info)