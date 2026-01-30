Sabato a San Giuliano il grande varietà, verso il sold out la seconda data di Jamme Bbelle

Ancora pochi i posti disponibili per chi vuole assistere al secondo appuntamento in programma quest’anno per il festival Jamme Bbelle, la rassegna organizzata dalla UILT Molise (Unione italiana libero teatro) e giunta alla sua quarta edizione.

“Questa sera… il varietà” andrà in scena sabato 31 gennaio, presso la Sala polifunzionale del Mete di San Giuliano di Puglia. Sul palco gli attori di C.A.S.T, compagnia di Isernia che in ben 25 anni di attività ha messo in scena (diretti dall’attore/regista Salvatore Mincione Guarino insieme a Giovanni Gazzanni) numerosi spettacoli di successo, spaziando dai testi drammatici a quelli comici fino ad arrivare a lavori cosiddetti “sperimentali”.

Jamme Bbelle presenta dunque una realtà artistica importante della nostra regione, che sabato a San Giuliano proporrà un interessante “percorso omaggio” della grande tradizione italiana del varietà, genere nato a Napoli verso la fine del XIX secolo.

Il talento dei fratelli De Rege, Eduardo De Filippo, Gigi Proietti e di altri mostri sacri sarà il protagonista assoluto di una commedia che ha avuto già una significativa risposta di pubblico e che fa presagire l’ennesimo sold out del festival.

Per info e prenotazioni +39 327 956 6623