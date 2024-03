Rupert Murdoch si sposa a 93 anni, è il quinto matrimonio

(Adnkronos) –

Rupert Murdoch, che lunedì 11 marzo compie 93 anni, si sposa per la quinta volta. Il magnate australiano si è fidanzato ufficialmente con Elena Zhukova, 67 anni, biologa molecolare in pensione. Le nozze programmate sono state confermate alla Cnn da portavoce del tycoon australiano. Murdoch si era fidanzato a marzo dello scorso anno e sembrava destinato a sposare Ann Lesley Smith, ex igienista dentale e conduttrice radio di orientamento conservatore. Il matrimonio, però, è stato annullato. Murdoch quindi si è legato a Elena Zhukova, conosciuta la scorsa estate. Le nozze dovrebbero essere celebrate a Moraga Bel Air, la tenuta di Murdoch in California. Zhukova è la madre di Dasha Zukhova, collezionista d'arte e ex moglie dell'oligarca russo Roman Abramovich. L'ex biologa diventerà la quinta moglie del magnate che in passato è stato sposato con Patricia Booker, Anna Murdoch, Wendi Deng e Jerry Hall. —internazionale/[email protected] (Web Info)