Mercoledì 22 novembre alle 11,30 nell’Auditorium Celestino V della Arcidiocesi di

Campobasso-Bojano in via Mazzini S. E. Mons. GianCarlo Maria Bregantini e Suor

Veronica Donatello, responsabile dell’Ufficio nazionale disabilità della Conferenza

Episcopale Italiana presentano il progetto Romanic@mente in cammino il primo

itinerario definito in Diocesi per la promozione del territorio verso il Giubileo del

2025.



Il progetto riguarda i comuni che avevano aderito alla precedente iniziativa

promossa dall’Associazione San Giorgio di Petrella Tifernina che aveva portato alla

realizzazione del Virtual tour in 3D.



Le comunità interessate sono, oltre a Petrella Tifernina che ha il ruolo di

stimolatore del gruppo, Campobasso con le chiese di San Giorgio e san Bartolomeo,

Sant’Angelo Limosano anche per essere patria di Celestino V, Limosano,

Montagano, Matrice, Campolieto.



Nei giorni scorsi proprio nella bellissima chiesa di Petrella Tifernina si è tenuto il

primo incontro di formazione con padre Hernandez Jean Paul che ha focalizzato

l’attenzione sull’accoglienza.

ROMANIC@MENTE IN CAMMINO –VERSO IL GIUBILEO 2025

MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE ORE 11,30

AUDITORIUM CELESTINO V

ARCIDIOCESI CAMPOBASSO –BOJANO – VIA MAZZINI 76 – PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ROMANIC@MENTE IN CAMMINO

PROGRAMMA

Ore 11,30 Apertura lavori

Saluti istituzionali

Ore 11,45 Il Giubileo del 2025 – Rigenerazione delle persone e delle comunità

-S.E. Mons Padre GianCarlo Bregantini Arcivescovo Campobasso –Bojano

ore 12,00 Cammini Giubilari e accessibilità universale

-Suor Veronica Donatello Responsabile Servizio Nazionale C.E.I. per la pastorale delle persone con disabilità e Consultore

del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede

-Dino Angelaccio Presidente I.T.R.I.A.

Ore 12,30 Il Progetto Romanic@mente in cammino

Guido Pette Associazione San Giorgio Martire Petrella Tifernina

Mario Ialenti – Direttore regionale pastorale turismo CEAM