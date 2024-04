Romanic@mente in Cammino – Giubileo For All compie un altro passo in avanti

Con nota del 4 aprile 2024 il Ministero del turismo ha comunicato all’associazione San Giorgio Martire di Petrella Tifernina l’esito positivo della richiesta e l’iscrizione del cammino nel catalogo nazionale dei cammini religiosi.

Dopo il cammino dell’acqua anche il cammino dell’anima, per il solo tratto del cammino del romanico, è ufficialmente nell’elenco dei cammini

Il lavoro avviato nel lontano 2011 dall’Arcivescovo Padre GianCarlo Bregantini, che aveva visto nei cammini e nel turismo lento le possibilità di sviluppo e promozione del nostro territorio, è una realtà.

Il percorso giubilare, inoltre, è una occasione irripetibile per il nostro territorio.

Tutti siamo chiamati ad essere protagonisti, nessuno escluso.

Nei prossimi giorni le Amministrazioni interessate completeranno il rilevamento dei dati necessari per definire gli interventi infrastrutturali, azioni promozionali, attività formative, azioni di recupero del tessuto urbano e di rigenerazione delle persone per presentare il progetto alle competenti strutture della Regione Molise che, ad onor del vero, ha accolto con entusiasmo e disponibilità l’inserimento di un itinerario molisano nei percorsi giubilari.

Per il cammino ultimamente approvato, inserito nel catalogo nazionale, è auspicabile che si possa ripetere la positiva collaborazione con la regione Molise utilizzando progetti europei per il completamento e la fruibilità in autonomia dello stesso.

Intanto il 12 aprile si terrà un nuovo incontro formativo presso l’Auditorium Celestino V della Curia Arcivescovile a Campobasso.