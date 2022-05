Roma/ Uomo muore investito dal treno sui binari

erribile incidente mortale sulle cui cause le indagini di rito cercheranno di far luce. Tragedia in provincia di Roma, dove la notte scorsa un uomo è stato investito sui binari e ucciso dal passaggio di un treno.

È accaduto alla stazione ferroviaria di Zagarolo. Sul posto, oltre al personale del 118 e alle forze dell’ordine, anche i vigili del fuoco di Palestrina e di Frascati. Inutili i soccorsi.

L’identità della vittima, che da una prima ricostruzione stava camminando sui binari della ferrovia che collega Zagarolo con Frosinone, non è ancora stata rivelata.

Foto di repertorio