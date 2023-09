Roma/ Ucciso a colpi di pistola in pieno giorno, gambizzata la donna che era con lui nell’auto

Sono stati momenti di paura, con la gente che scappava dove poteva.

È stato freddato in strada in pieno giorno mentre era in auto con accanto la compagna. A Roma a Tor Bella Monaca, un uomo, cittadino italiano di 38 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco.

A bordo della vettura anche la compagna della vittima che è rimasta ferita ad un ginocchio: è stata subito trasportata dal personale del 118 al policlinico di Tor Vergata.

Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile sul posto per i rilievi con la Scientifica.

foto di repertorio