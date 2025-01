Roma, rapina nella villa di Maria Sole Agnelli mentre lei era in casa: portata via la cassaforte

(Adnkronos) – Rapina nella villa di Maria Sole Agnelli, sorella dell'avvocato Gianni Agnelli. E' accaduto la notte scorsa nella zona di Torrimpietra e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Civitavecchia e i militari del nucleo investigativo del gruppo Ostia per i rilievi. Da una prima ricostruzione, cinque persone dal volto travisato e armate di pistola sono entrate nella villa. Hanno immobilizzato la guardia giurata e la governante per poi portare via la cassaforte. Maria Sole Agnelli era in casa ma non si è accorta della rapina in corso. Ancora da quantificare il bottino. Indagini sono in corso per risalire ai responsabili. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)