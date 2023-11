Roma/ Pulmino di turisti tamponato da un camion: un morto e otto feriti

Grave incidente in autostrada, in territorio laziale, che ha trasformato in tragedia la vacanza di un gruppo di turisti americani.

Il sinistro è avvenuto sulla Roma-Civitavecchia, in direzione della Capitale.

Un minivan, con a bordo la comitiva scesa poco prima da una nave da crociera attraccata al porto turistico, è stato tamponato da un camion.

L’impatto è stato violentissimo e il pullmino è finito contro il guardrail.

Il bilancio è di un morto e otto feriti, di cui alcuni gravi.

Sul posto i vigili del fuoco e diverse ambulanze dell’Ares 118.