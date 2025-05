(Adnkronos) – Un uomo è in gravissime condizioni dopo che è stato avvolto dalle fiamme mentre faceva rifornimento di carburante in via della Consolata nel quartiere Monteverde a Roma. Sul posto la polizia. Non è chiaro come si siano scatenate le fiamme. Soccorso, è stato trasportato in ospedale. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona interessata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)