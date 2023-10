Roma/ Noto immunologo picchiato da un cliente: è grave in ospedale

Una storia terribile: paura ed apprensione per le sorti di un noto medico.

L’immunologo Francesco Le Foche, 66 anni, noto al grande pubblico anche per le sue apparizioni in trasmissioni televisive nazionali, è in fin di vita dopo un’aggressione choc da parte di un paziente convinto di essere stato curato male: è successo a Roma quando un 36enne romano si è presentato nel suo studio in via Po e ha picchiato violentemente il medico, riducendolo in fin di vita a mani nude.

Ai poliziotti intervenuti sul posto ha raccontato di avere un’infezione alla colonna vertebrale e di essere convinto che il dottore avesse sbagliato terapia e farmaci.

Portato in codice rosso al policlinico Umberto I, il medico è tutt’ora ricoverato in prognosi riservata con un trauma cranico-facciale, la frattura del pavimento orbitario sinistro e del setto nasale.

