Roma, neonato morto trovato a villa Pamphili vicino a una siepe

(Adnkronos) – Il corpicino di un neonato di pochi mesi è stato trovato oggi, sabato 7 giugno, nel parco di villa Pamphili accanto a una siepe. Personale del 118 ha provato in loco a rianimare il corpicino senza vita ma non c'è stato nulla da fare. Per chiarire le cause della morte sarà necessario attendere una prima ispezione del medico legale. Dalle 16:30 circa, a quanto apprende l'Adnronos, la polizia è sul posto, compresa la scientifica. Anche il pm di turno della procura di Roma si sta recando a Villa Pamphili. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)