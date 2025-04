Roma, Hummels si ritira a fine stagione: l’annuncio

(Adnkronos) –

Mats Hummels si ritira. Il difensore della Roma, arrivato in giallorosso da svincolato lo scorso settembre, ha annunciato con un video sui propri canali social il suo addio al calcio giocato. Reduce da una stagione in chiaroscuro, l'esperienza in Serie A sarà dunque l'ultima per Hummels, che dopo una carriera prestigiosa ha deciso di dire basta. "La fine. Grazie!", è stato il breve messaggio a corredo di un video in cui di fronte a lui scorrono le immagini più significative della sua carriera, trascorsa tra Borussia Dortmund, Bayern Monaco e ora Roma con, nel mezzo, la Nazionale tedesca. Hummels chiuderà la carriera in Serie A e affronterà le ultime otto partite della carriera con la maglia giallorossa. Dietro la decisione sembrano esserci motivi familiari, con il giocatore che vuole trascorrere più tempo con la famiglia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)