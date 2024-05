(Adnkronos) – Paura nel pomeriggio di oggi, 17 maggio, in via Nazionale a Roma dove un'alta colonna di fumo si è levata tra i palazzi della via del centro. A causare la nube, visibile anche a centinaia di metri di distanza, le fiamme divampate presumibilmente da uno scooter parcheggiato in una traversa laterale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)