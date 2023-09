Roma/ Donna 52enne uccisa a coltellate nell’androne di un palazzo

E’ insopportabile la sequela di casi di cronaca, riguardanti i femminicidi a cui non si riesce a porre freno nonostante la guardia contro gli aggressori sia alta.

A Roma, nel quartiere Trionfale, si consuma l’ennesimo caso, stavolta di una 52enne infermiera, uccisa a coltellate all’entrata del palazzo dove viveva, quasi sicuramente da una persona che conosceva.

Le indagini degli investigatori, i quali al momento non escludono alcuna pista, si concentrano su un suo ex compagno, sentito in Questura insieme ad altre persone.

Gli agenti stanno ascoltando una serie di persone per ricostruire la possibile dinamica di quanto accaduto e far luce sulla vicenda.

Foto di repertorio