Roma, Ceo Lina Souloukou sotto tutela forze dell’ordine dopo esonero De Rossi

(Adnkronos) – Lina Souloukou finisce sotto tutela. A quanto apprende l'Adnkronos, alla Ceo della Roma, finita nella bufera dopo l'esonero di Daniele De Rossi, è stato assegnato un servizio di protezione. In questi giorni, dopo l'allontanamento di 'Capitan futuro' dalla guida della squadra giallorossa, le polemiche si sono fatte sempre più accese, con la tifoseria in rivolta contro la gestione americana dei Friedkin, al punto che sull'onda di attacchi sempre più accesi le autorità di sicurezza della Capitale hanno deciso di assegnarle una tutela. In questi giorni Lina Souloukou è finita nel mirino dei tifosi, che non hanno affatto gradito l'avvicendamento in panchina tra De Rossi e il croato Ivan Juric ed è stata bersaglio di scritte e slogan offensivi sui social e per le vie della città, ultimo dei quali lo striscione 'Ddr mare di Roma… Lina il male di Roma!' esposto nella notte all'esterno del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Adesivi contro la proprietà Usa sono apparsi in vari punti della Capitale. Una tutela, a quanto trapela dai corridoi di Trigoria, di cui la general manager della Roma usufruisce da ormai 48 ore. A quanto risulta all'Adnkronos, sono coinvolti loro malgrado in questa situazione complicata perfino i due figli di 3 e 8 anni della dirigente greca, scortati anche per raggiungere le rispettive scuole dell’obbligo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)