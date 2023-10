Misteriosa morte di uno straniero nella capitale.

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo, cittadino marocchino di 50 anni, è stato trovato a Roma in uno scantinato nel quartiere Prenestino.

Ad allertare le forze dell’ordine alcuni abitanti insospettiti dal forte odore.

Sul corpo non ci sono segni di violenza, si protende per morte dovuta a cause naturali.

