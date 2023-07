Rocchetta a Volturno/Torna il “Case Sparse Fest”, l’evento musicale organizzato dalla APS Mainarde Lab

orna il “Case Sparse Fest”, l’evento musicale organizzato dalla APS Mainarde Lab, giunto alla seconda edizione. Due giorni di concerti e dj set nel suggestivo scenario della ‘Villa Neri’ di Rocchetta a Volturno con tanti ospiti d’eccezione e numerose collaborazioni.

PROGRAMMA

Si parte la prima sera del 21 luglio alle 19.00 con l’aperitivo e dj set; alle 21.30 il concerto dei Collant, band di Cassino (FR) composta da voce, chitarra, batteria e contrabbasso che propone brani classici italiani anni ’50, ’60 e ’70; dal surf allo swing passando per il rock’ n roll. Il pubblico sarà proiettato in un contesto informale, divertente e frizzante. La prima serata si chiude con il dj set di Luca Loprevite dalle ore 23.00.

Si riparte il 22 luglio con lo Show Cooking-dj set alle 19.00 a cura di RisAldo. La seconda serata vedrà esibirsi per la prima volta nel paese della provincia di Isernia prestigiosi ospiti della scena musicale nazionale. Infatti, alle 21.30 saliranno sul palco i Blue Staff con Daniele Sepe. I Blue Staff sono una band storica napoletana nata nel 1982 grazie a un’idea del leader Mario ‘Blue’ Insenga (voce e batteria). Insieme a lui, grandi musicisti come Emilio Quaglieri (chitarra), Sandro Vernacchia (chitarra) e Francesco Miele (contrabbasso e basso elettrico). Special guest, il sassofonista Daniele Sepe. Musicista conosciuto in tutto il mondo, annovera una produzione discografica imponente e collaborazioni del calibro di Vinicio Capossela, Stefano Bollani, Teresa De Sio e 99 Posse. Solo per citarne alcune. Un vero e proprio protagonista della musica italiana dagli anni ‘90 ad oggi. Alle 23.00 si chiude in grande stile con il dj set di Aldolà Chivalà, il progetto artistico del duo formato da Mauro Romano e Aldo Laurenza. Provocatori, di impatto, i due musicisti portano in scena un mix di musica elettronica e il genere di poesia orale (sonora e vocale). Il divertimento e il coinvolgimento sono assicurati.

CASE SPARSE FEST non è solo un festival di musica. Gravitano intorno all’evento numerose partnership che arricchiscono il programma: l’associazione CamminaMainarde porterà i visitatori ad intraprendere escursioni naturalistiche nell’Alta Valle del Volturno; Sport e natura con le E-bike di Natural… mente Trekking, l’associazione di sportiva di Castel di Sangro; il gemellaggio con l’Eddie Lang Jazz Festival e l’associazione Fonticelle di Frosolone con la quale saranno toccate tematiche artistiche e culturali attraverso uno spazio espositivo; l’immancabile stand gastronomico che allieterà i presenti dall’aperitivo fino a tarda notte.

Un appuntamento estivo imperdibile che arricchirà il cartellone degli eventi della provincia di Isernia. Una proposta culturale che si pone l’obiettivo di offrire al pubblico residente del Molise e ai turisti una due giorni di arte, di musica e di intrattenimento di qualità.