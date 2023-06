Roccavivara/ Ieri la commemorazione del gesto eroico dell’ Ispettore Carlo Tufilli

Ieri mattina, alla presenza del Sindaco Angelo MINNI e dell’Amministrazione Comunale, del figlio Marco, dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, di padre Marcello, altri familiari e cittadini, si è svolta, presso il Cimitero Comunale di Roccavivara, una cerimonia in ricordo dell’Ispettore Superiore Carlo Tufilli, Medaglia d’Oro al valor civile, scomparso a Roma nel tragico evento accaduto il 22 Giugno del 1996.

Sia il Sindaco, che l’ANPS e i familiari, hanno deposto, sulla tomba dell’amato Carlo, un mazzo di fiori.

Il Sindaco nel ricordo di Carlo ha ringraziato i presenti, in particolare il figlio Marco e l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato che il 22 Giugno 2017 ha voluto intitolare la propria sede di Campobasso in Onore dell’Ispettore Superiore Carlo Tufilli.

Ventisette anni fa, Carlo perdeva la vita al termine del proprio turno di servizio, tornando a casa a bordo del treno locale Roma-Pantano. Durante questo tragitto si accorse della presenza di due rapinatori armati nel vagone accanto al suo e, per non mettere in pericolo gli altri passeggeri, decise di intervenire nei pressi della stazione di Grotta Celoni. Con il suo intervento, i rapinatori risposero aprendo il fuoco e Carlo fu ferito a morte.

Come ogni anno ci stringiamo al dolore della famiglia e come tutta la comunità rocchese ricordiamo la scomparsa del nostro Eroe.

Carlo era un rispettato poliziotto romano, ma per noi era un cittadino di Roccavivara esempio di dignità e lavoro, correttezza e abnegazione. La sua dirittura morale, il suo coraggio, il suo sorriso, la sua forza di volontà, il suo amore e la sua passione per il proprio lavoro, il bagaglio di un cittadino rocchese in giro per il mondo.

Il ricordo dell’Ispettore Carlo Tufilli serva soprattutto da insegnamento a tutti noi e ai giovani della nostra comunità. Che il suo esempio possa servire per costruire la propria vita con responsabilità e coraggio, senza aver paura di sbagliare. Una vita vissuta non al margine ma da protagonisti.

“Caro Carlo, quel tragico giorno hai scelto di essere il nostro Eroe e oggi, dopo 27 anni, continuiamo ad essere Orgogliosi di te!”

Ieri mattina, alla presenza del Sindaco Angelo MINNI e dell’Amministrazione Comunale, del figlio Marco, dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, di padre Marcello, altri familiari e cittadini, si è svolta, presso il Cimitero Comunale di Roccavivara, una cerimonia in ricordo dell’Ispettore Superiore Carlo Tufilli, Medaglia d’Oro al valor civile, scomparso a Roma nel tragico evento accaduto il 22 Giugno del 1996.

Sia il Sindaco, che l’ANPS e i familiari, hanno deposto, sulla tomba dell’amato Carlo, un mazzo di fiori.

Il Sindaco nel ricordo di Carlo ha ringraziato i presenti, in particolare il figlio Marco e l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato che il 22 Giugno 2017 ha voluto intitolare la propria sede di Campobasso in Onore dell’Ispettore Superiore Carlo Tufilli.

Ventisette anni fa, Carlo perdeva la vita al termine del proprio turno di servizio, tornando a casa a bordo del treno locale Roma-Pantano. Durante questo tragitto si accorse della presenza di due rapinatori armati nel vagone accanto al suo e, per non mettere in pericolo gli altri passeggeri, decise di intervenire nei pressi della stazione di Grotta Celoni. Con il suo intervento, i rapinatori risposero aprendo il fuoco e Carlo fu ferito a morte.

Come ogni anno ci stringiamo al dolore della famiglia e come tutta la comunità rocchese ricordiamo la scomparsa del nostro Eroe.

Carlo era un rispettato poliziotto romano, ma per noi era un cittadino di Roccavivara esempio di dignità e lavoro, correttezza e abnegazione. La sua dirittura morale, il suo coraggio, il suo sorriso, la sua forza di volontà, il suo amore e la sua passione per il proprio lavoro, il bagaglio di un cittadino rocchese in giro per il mondo.

Il ricordo dell’Ispettore Carlo Tufilli serva soprattutto da insegnamento a tutti noi e ai giovani della nostra comunità. Che il suo esempio possa servire per costruire la propria vita con responsabilità e coraggio, senza aver paura di sbagliare. Una vita vissuta non al margine ma da protagonisti.

“Caro Carlo, quel tragico giorno hai scelto di essere il nostro Eroe e oggi, dopo 27 anni, continuiamo ad essere Orgogliosi di te!” (Il Sindaco Angelo MINNI)