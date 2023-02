Ripalimosani: attesa per l’edizione 2023 della Mascherata

C’è grande attesa a Ripalimosani per l’edizione 2023 della Mascherata, l’originale manifestazione teatral-popolare che viene portata in scena per le vie e le piazze del paese in occasione dell’ultima domenica di Carnevale. Un’edizione particolarmente attesa non solo perché arriva dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, ma anche perché porta la firma di uno degli autori più amati di questa manifestazione, Mario Tanno, che torna sul “palco” del Carnevale ripese a nove anni dal suo ultimo spettacolo.

“Siamo felicissimi di poter finalmente rivedere in paese la nostra Mascherata – ha dichiarato il

sindaco Marco Giampaolo – Una tradizione storica, un momento di grande divertimento e di forte coesione che il Comune ha sempre sostenuto e continua a sostenere. Buon lavoro e in bocca al lupo a tutti!”.

‘Irma – donne alla fontana’, questo il titolo della rappresentazione a cui il pubblico avrà occasione di assistere domenica 19 febbraio. Organizzato da La Bottega della Mascherata in collaborazione con la Nuova Pro Loco di Ripalimosani e il Comune di Ripalimosani, l’evento viene realizzato grazie al coinvolgimento di un gran numero di persone e vedrà sfilare ed esibirsi musicisti, cantanti e attori, molti dei quali dilettanti, che con impegno e passione portano avanti una delle tradizioni più sentite dalla popolazione del piccolo comune alle porte di Campobasso.

Come di consueto viene proposto un testo originale, interamente in dialetto, portato in scena nel 1995 con il titolo di “Kije è a ll’uteme?” (“Chi è l’ultima?”). L’autore, dopo aver aggiunto alcune scene e canzoni inedite, ha deciso di riproporre una delle storie più amate delle passate edizioni della Mascherata: quella di Irma, la statua in bronzo che sovrasta la fontana posta nella piazza principale di Ripalimosani, e delle donne che una volta vi si recavano per riempire la tina, approfittando dell’occasione per fare qualche pettegolezzo e incontrare lo sguardo di qualche ammiratore, pronunciando la consueta domanda: “Chi è l’ultima?”.

L’allegra carovana della Mascherata si esibirà come di consueto in cinque tappe prestabilite, le

cosiddette “posate”: si parte alle 11 in via San Rocco, a seguire si raggiunge Piazza San Michele per l’esibizione delle 12:45, alle 15:00 appuntamento alla scalinata di via S. Lucia, alle 16:45 in via Garibaldi (meglio conosciuta come “a kèrvenare”) e gran finale alle 18:30 al Teatro Comunale.



Alle 20 in Piazza San Michele saranno aperti gli stand gastronomici, pronti ad accogliere chi vorrà trattenersi dopo la visione dello spettacolo. La serata continuerà con le musiche della Mascherata e a seguire dj set.