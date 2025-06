Rifiuti nelle Ecostazioni cittadine/Presto si potrà conferire dalle 08 del mattino

Un cambiamento già pianificato diventa ora realtà: presto il conferimento dei rifiuti nelle ecostazioni cittadine sarà possibile a partire dalle ore 8:00 del mattino.

Una scelta frutto di un percorso graduale e già avviato a seguito del costante monitoraggio dell’andamento del servizio dopo l’avvio dei mesi scorsi: l’amministrazione comunale, tramite la società SEA, aveva infatti già di recente anticipato l’orario dalle 11:00 alle 9:00. Ora, come ratificato all’unanimità questa mattina dal Consiglio comunale con l’approvazione della mozione firmata dal consigliere Aldo De Benedittis, si compie un ulteriore passo avanti per efficientare il conferimento dei rifiuti nelle Ecostazioni.

Il provvedimento, che dà mandato alla SEA di rendere operativa la nuova fascia oraria, punta a rendere il conferimento più comodo e accessibile, soprattutto in ambito familiare: è prevista infatti anche la possibilità di usufruire di una seconda tessera o di un’app dedicata per agevolare la gestione dei rifiuti domestici dando la possibilità di fruire delle ecostazioni anche da parte di più soggetti dello stesso nucleo familiare, prima limitati dall’uso di una singola tessera.