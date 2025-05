Ricerca. Una sostanza naturale dall’arancio amaro potrebbe affiancare le terapie contro un raro tumore della gola

Dall’olio essenziale di Citrus aurantium, comunemente noto come arancio amaro, potrebbe

arrivare un aiuto per affiancare le terapie antitumorali verso una forma rara e aggressiva di

tumore della gola. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Clinical and

Translational Oncology, frutto della collaborazione tra il Laboratorio di Neuropatologia

Molecolare dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli.

I ricercatori hanno analizzato gli effetti dell’olio essenziale petit grain, estratto da foglie e rametti

dell’arancio amaro, su cellule di carcinoma squamoso dell’ipofaringe (FaDu) coltivate in

laboratorio, osservando una riduzione della proliferazione, della motilità e della capacità invasiva di

queste cellule tumorali. Si tratta di una prima osservazione in vitro, su modello cellulare, che

apre la strada a possibili sviluppi futuri nel campo della ricerca oncologica.

“Il nostro lavoro – dice Antonella Arcella, responsabile del Laboratorio di Neuropatologia

Molecolare del Neuromed – suggerisce che alcuni composti naturali presenti nel petit grain

potrebbero interferire con i meccanismi che regolano la crescita e la migrazione delle cellule

tumorali. Naturalmente, si tratta di dati che avranno bisogno di ulteriori conferme”.

Lo studio ha anche evidenziato le alterazioni nell’organizzazione del citoscheletro (rete di

microfilamenti e microtubuli, costituiti rispettivamente dalle proteine actina e tubulina, presenti nel

citoplasma, che sostiene la forma e il movimento della cellula), confermando l’effetto inibitorio del

trattamento sulla capacità migratoria delle cellule tumorali.

“Questi risultati – aggiunge Arcella – ci invitano a considerare il potenziale di alcune sostanze

naturali come possibili coadiuvanti delle terapie antitumorali, soprattutto in quei tumori, come il

carcinoma dell’ipofaringe, dove le opzioni terapeutiche sono ancora limitate.”

Il lavoro non propone ancora applicazioni cliniche, ma rappresenta un passo nella comprensione

dell’interazione tra molecole naturali e cellule tumorali, in un’ottica di integrazione e supporto alle

terapie esistenti.