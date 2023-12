Riccia: II Festa della Montagna nello scenario naturalistico del bosco Mazzocca

L’amministrazione comunale di Riccia organizza nei giorni 10 e 11 dicembre 2023 la II Festa della Montagna nello scenario naturalistico del bosco Mazzocca.

Tale evento viene realizzato in occasione della giornata internazionale della montagna, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2003 e celebrata ogni 11 Dicembre per sottolineare il ruolo delle montagne e delle popolazioni che vi abitano per l’equilibrio del nostro pianeta. Nello specifico l’amministrazione di Riccia dallo scorso anno 2022 ha inteso riprendere questa manifestazione celebrativa delle zone rurali e montane proprio in occasione della ricorrenza del sessantesimo anniversario dell’allora 11° Festa Nazionale della Montagna per l’Italia meridionale che si tenne proprio a Riccia nel 1962. Intento dell’amministrazione è porre l’attenzione sulle problematiche che affliggono le aree interne e rurali, territori che rappresentano un patrimonio di biodiversità ma troppo spesso lasciate al proprio destino legato allo spopolamento. Un evento che intendiamo riproporre ogni anno in modo da sensibilizzare i cittadini e le istituzioni ad ogni livello sulla gravità della situazione che stanno vivendo oggi le aree montane e rurali. La giornata dell’11 dicembre sarà anche l’occasione per donare ai 33 nuovi nati sino ad oggi nel Comune di Riccia una piantina e un calendario con l’intento di collegare un lieto evento, come l’arrivo di un bambino in famiglia, a un concreto impegno per migliorare l’ambiente in cui questo bambino crescerà.”