Riapre il cinema teatro di Casacalenda intitolato a Flavio Bucci

Dal 4 al 6 gennaio il cinema teatro intitolato a ‘Flavio Bucci’ di Casacalenda propone tre proiezioni dedicate a pubblici diversi, confermando la volontà di mantenere viva l’offerta culturale anche nel periodo invernale. La rassegna è curata dall’Associazione MoliseCinema con il patrocinio del Comune di Casacalenda, che ha recentemente completato i lavori di ristrutturazione della sala.

La programmazione prevede una selezione variegata che spazia tra generi e linguaggi differenti. Spazio alla commedia popolare con ‘Oi vita mia’, film interpretato da Pio e Amedeo, accanto al cinema internazionale con ‘La mia famiglia a Taipei’, opera della produttrice, regista e attrice taiwanese naturalizzata statunitense Shih-Ching Tsou, vincitrice al Festival di Roma. Completa il cartellone un titolo dedicato ai più piccoli, ‘Heidi’, pensato per coinvolgere famiglie e bambini.

L’iniziativa rappresenta un’ulteriore occasione di incontro e condivisione nel teatro intitolato la scorsa estate a Flavio Bucci, figura centrale della cultura cinematografica italiana. Una sala che continua a svolgere un ruolo di riferimento non solo per Casacalenda, ma anche per i centri vicini, rafforzando la vocazione del territorio alla promozione della settima arte.