RFI, per lavori previsti servizi sostitutivi su gomma che interesserà la tratta San Vito – Termoli, i tratti di strada con divieto di sosta

La società RFI – Rete Ferroviaria Italiana, comunica la necessità dell’esecuzione di “interventi

infrastrutturali sulla tratta Pescara – Termoli”, la cui realizzazione, per la natura dei lavori, risulta incompatibile con la circolazione dei treni, durante le interruzioni di linea previste in cronoprogramma elaborato da RFI – Rete Ferroviaria Italiana, nei periodi 8-12 e 15-19 aprile 2024, le imprese che effettuano il trasporto pubblico ferroviario regionale, organizzeranno un programma di servizi sostitutivi su gomma che interesserà la tratta San Vito – Termoli, di conseguenza sarà prevista per la stazione ferroviaria di Termoli interessata, la necessità di ospitare la sosta dei bus per consentire l’interscambio con i vettori ferroviari:

Dalle ore 23.00 giorno 07/04/2024 alle ore 18.00 del giorno 12/04/2024 e dalle ore 23.00 del giorno 14/ 04/2024 alle ore 18.00 del giorno 19/04/2024, il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo di tutti i veicoli (rif. Figura II 74 Art. 120 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) in deroga alla regolamentazione vigente ambo i lati del tratto di via Duca degli Abruzzi lato FF.SS. destinato alla sosta in entrata con direzione UNI.MOL – Stazione Ferroviaria e per il tratto di via Duca degli Abruzzi destinato alla sosta e regolamentato a pagamento (strisce blu) prospiciente la nuova Stazione Ferroviaria che si estende per 90 mt. Circa;

Dalle ore 23.00 giorno 07/04/2024 alle ore 18.00 del giorno 12/04/2024 e dalle ore 23.00 del giorno 14/ 04/2024 alle ore 18.00 del giorno 19/04/2024, il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo di tutti i veicoli (rif. Figura II 74 Art. 120 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e la sospensione temporanea della circolazione veicolare divieto di transito di tutti i veicoli ( rif. Figura 46 Art. 116 – D.P.R. 16.12.1992 n. 495) in deroga alla regolamentazione vigente, per parte dell’area di parcheggio del cimitero, che opportunamente delimitata verrà utilizzata come Terminal temporaneo per la sosta prolungata dei bus sostitutivi.