Regione: Avviso pubblico per beneficiari dell’iniziativa “Borsa lavoro/Work experience” presso i Comuni molisani

Sul sito della Regione Molise è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’individuazione dei

beneficiari dell’iniziativa “Borsa lavoro/Work experience” presso i Comuni molisani.

L’iniziativa mira a potenziare gli strumenti funzionali a garantire un’adeguata risposta ad un

contesto sociale che presenta varie criticità rispetto al mercato del lavoro.

Il programma prevede l’attivazione di borse lavoro della durata massima di sei mesi a favore

di disoccupati senza sostegno al reddito, compresi i lavoratori autonomi che hanno cessato

l’attività, o lavoratori con redditi molto bassi, fragili o vulnerabili, residenti nella Regione

Molise da almeno 24 mesi continuativi alla data di presentazione della domanda ed aventi

età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che non siano percettori di ammortizzatori sociali e di

misure di inclusione e di accesso al lavoro e gli iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi

del D.Igs. n.150/2015 e non rientranti nelle fattispecie precedenti.

I beneficiari percepiranno un’indennità di €. 700,00 mensili, come detto, per un periodo di

sei mesi, per un orario settimanale compreso tra un minimo di 20 e un massimo di 25 ore

da definire tramite convenzione con il Comune ospitante. Soggetti ospitanti, infatti, saranno

i Comuni molisani, individuati mediante apposito Avviso per manifestazione di interesse,

emanato dalla Regione Molise.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Assessore al Lavoro della Regione Molise,

Gianluca Cefaratti.

“I progetti di “Borsa lavoro/ work experience” – ha dichiarato – assumono valore come

strumenti per coniugare una valida esperienza lavorativa nella Pubblica Amministrazione

con un percorso di formazione utile anche per il futuro. Inoltre, l’innalzamento delle

competenze funzionali, anche a seguito dell’inserimento nel Programma GOL, può

certamente fornire le credenziali per favorire le possibilità occupazionali dei destinatari della

misura, una volta terminato il percorso; a tal uopo la durata del progetto è stata stabilita in

sei mesi, perché si ritiene che tale periodo sia funzionale ad acquisire significative

competenze pratiche, per migliorare l’inserimento occupazionale, ma anche l’attività di

autoimpresa per i lavoratori autonomi”.

Una misura che, coniugando lavoro e formazione, vuole fornire uno strumento utile per

l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro per una platea di destinatari che sia la

più ampia possibile.

La documentazione, sottoscritta a mano, dovrà essere inviata, a pena di irricevibilità, alla

Regione Molise – Assessorato al lavoro – Servizio Politiche per l’Occupazione tramite posta

elettronica certificata – PEC – all’indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it, indicando

nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE

DEI BENEFICIARI DELL’INIZIATIVA BORSA LAVORO/WORK EXPERIENCE PRESSO I

COMUNI MOLISANI”

Le candidature dovranno essere inviate dalle ore 8:00 di lunedì 30 giugno 2025 alle ore

23:59 di lunedì 14 luglio 2025.

Il presente Avviso verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul proprio

sito web istituzionale: www.regione.molise.it nella sezione dedicata ad Avvisi – Bandi e

Selezioni oltre che nelle aree dedicate al Piano Sviluppo e Coesione e al Programma GOL

della Regione Molise.



L’Avviso sarà posto in evidenza sulla home page del sito della Regione Molise nella sezione

“Primo Piano”.