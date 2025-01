Regione/Approvato il “Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa”

Il Consiglio regionale nella seduta di questa mattina ha approvato a maggioranza il “Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’A.S. 2025/2026” presentato dalla Giunta regionale.

Ha illustrato all’Aula il provvedimento il Consigliere relatore, Fabio Cofelice, che, tra le altre cose, ha evidenziando come lo stesso sia stato licenziato con parere favorevole della IV Commissione permanente. Cofelice, inoltre, preliminarmente, ha sottolineato come il Piano, non comportando assolutamente la riduzione di classi o modificazioni agli attuali livelli occupazionali, persegue gli obiettivi di efficientamento amministrativo e di sostenibilità economico, operati sulla base dei dati demografici del territorio molisano e della conseguente popolazione scolastica.

Sono seguiti gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Primiani e Salvatore. Quest’ultima ha annunciato all’Aula, motivandola, la decisione dei Consiglieri del Partito Democratico di non partecipare al voto.