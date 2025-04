Ragusa, bimbo di un anno e mezzo si rovescia addosso acqua bollente: è gravissimo

(Adnkronos) – Ha ustioni di secondo e terzo grado il bambino di un anno e mezzo rimasto vittima di un grave incidente domestico a Vittoria, nel Ragusano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo si sarebbe versato addosso dell'acqua bollente. L'incidente è avvenuto in un'abitazione alla periferia di Vittoria. Immediatamente soccorso, è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania per un primo trattamento. Gli specialisti del Centro Grandi Ustioni che l’hanno preso in cura stanno medicando le ustioni di secondo e terzo grado estese sul 20% del corpo, in particolare su viso, collo e braccia. Il piccolo che è intubato sarà trasferito in Rianimazione pediatrica in un'altra struttura. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)