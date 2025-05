Quella notte a Saxa Rubra: Ti racconto un libro ospita il giornalista Maurizio Mannoni

Un viaggio nei meccanismi nascosti dell’informazione televisiva, una riflessione lucida e intensa sulla memoria e sul coraggio di cercare la verità.

L’opera prima di Maurizio Mannoni, storico conduttore del Tg3 Linea Notte, sarà protagonista del prossimo appuntamento di Ti racconto un libro 2025, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso e della Camera di

Quella notte a Saxa Rubra si apre con un evento tragico: la morte di Giovanni, celebre volto del telegiornale, avvenuta subito dopo una sua ultima, drammatica apparizione in diretta. La notizia della scomparsa è così sconvolgente che tutti preferiscono dimenticarla in fretta: i dirigenti televisivi sono felici di tornare a occuparsi del palinsesto, e la normale routine ricomincia a tenere impegnate le redazioni. Ma qualcosa non torna in quella morte improvvisa, e un giornalista compagno fraterno di Giovanni, al suo fianco in tante avventure professionali, decide dopo anni di indagare tra le carte dell’amico, chiuse in un ufficio a Saxa Rubra dove nessuno ha più messo piede da quel giorno. O almeno così sembra. Tra quei documenti, emerge il racconto senza filtri di una televisione che è lo specchio di un paese in cui bisogna avere molti amici e non farsi il nemico sbagliato. Si rivela anche la storia d’amore con una giovane donna, Angela, fuggita da Roma subito prima della morte di Giovanni. Inseguendo le tracce della ragazza, il protagonista si avvicina alla verità sulla scomparsa dell’amico, ma dovrà difendere la sua memoria dagli interessi di una tv ostaggio della politica e del potere.



Maurizio Mannoni è stato uno dei volti più noti del giornalismo televisivo italiano. Per anni ha condotto il programma di approfondimento Tg3 Linea Notte, contribuendo a creare un punto di riferimento per l’informazione serale della Rai. Oltre alla conduzione, ha firmato e curato programmi che hanno fatto la storia del giornalismo televisivo italiano, tra cui Ultimo minuto, Primo piano e Un giorno per sempre.



L’incontro con l’autore è in programma martedì 13 maggio alle ore 18.30 nel Circolo Sannitico di Campobasso e al suo fianco ci saranno Mino Dentizzi e Filippo Massari.

Il prossimo appuntamento di Ti racconto un libro è in programma martedì 20 maggio alle ore 18.30 nel Circolo Sannitico di Campobasso con Maria Rosaria Selo, scrittrice e sceneggiatrice pluripremiata, per la presentazione del suo acclamato libro Pucundria, una storia potente e viscerale tutta al femminile, ambientata tra le mura di un carcere e le prigioni interiori che molte donne si portano dentro.