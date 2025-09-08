Qual. Mondiali, Israele-Italia 4-5: Tonali firma il successo azzurro in extremis

(Adnkronos) –

L'Italia batte Israele a Debrecen oggi, lunedì 8 settembre, al termine di una partita pazzesca. In Ungheria, gli Azzurri si impongono in campo neutro con un 5-4 in pieno recupero. Apre i giochi un'autorete di Locatelli, poi pareggia Kean a fine primo tempo. In avvio di ripresa Peretz porta avanti la squadra di Ben Shimon, ma Kean pareggia seduta stante e rimette tutto in equilibrio al 54'. I ragazzi di Gattuso si riprendono, iniziano a giocare come sanno e trovano un uno-due micidiale con Politano e il solito Jack Raspadori, a segno pochi secondi dopo essere entrato in campo (81'). Sul 4-2, però, l'Italia si rilassa e Israele si fa sotto. All'87' l'autorete di Bastoni, poi il gol di Peretz per il 4-4 al 90'. Finita qui? Per niente. Alla prima palla utile, Tonali buca Peretz e chiude i giochi. Tre punti d'oro per l'Italia, al termine di 97 minuti folli. Che fatica per Gattuso. Al termine della partita, il ct Gattuso ha commentato così la vittoria ai microfoni Rai: "Oggi la gamba non è stata brillantissima, ma ci sta. Alla seconda partita è sempre così, ma c'è da migliorare. Siamo dei pazzi, abbiamo preso dei gol assurdi ma ci teniamo la vittoria. Siamo troppo fragili, concediamo gol troppo facilmente". Gattuso ha poi aggiunto: "Merito alla reazione della squadra, ma non si possono concedere gol facili come oggi. Io e il mio staff dobbiamo migliorare, non critico i miei giocatori. Anche se non è stata una grandissima giornata, c'è stata voglia di reagire e questo è importante".

L'Italia tornerà in campo l'11 ottobre a Tallinn, contro l'Estonia.