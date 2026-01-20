Lunedì 19 gennaio 2026, presso la sede di Confartigianato Imprese Molise a Isernia, è stata

formalizzata la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra Confartigianato Imprese Molise e

Casartigiani Molise. A firmare l’intesa Romolo D’Orazio, Presidente Regionale di

Confartigianato Imprese Molise, ed Errico Russo, Presidente Regionale di Casartigiani Molise.

Obiettivo del Protocollo è l’avvio del percorso di Adesione al Sistema di Confartigianato Imprese

Molise, da parte di Casartigiani Molise (A.M.A.) attraverso il quale si possa pervenire a una

integrazione delle attività di rappresentanza e servizio a favore delle imprese associate anche in

ottica di una definitiva adesione a Confartigianato Imprese.

L’atto rappresenta un passaggio di particolare importanza per l’intero sistema della rappresentanza

dell’artigianato e della piccola e media impresa molisana. In un momento storico complesso,

segnato da un contesto geopolitico in continua evoluzione e da mercati caratterizzati da instabilità e

incertezze, Confartigianato Molise e Casartigiani Molise compiono un passo che – sostenuto dalle

rispettive Confederazioni Nazionali – costituisce un vero “unicum” nel panorama regionale.

Il Patto Federativo nasce con l’obiettivo di creare nuove opportunità per le imprese del

territorio, attraverso servizi più efficienti, strumenti innovativi per la crescita aziendale e una

maggiore capacità di sviluppare progettualità condivise. L’unione tra le due sigle datoriali non

limita le rispettive autonomie, ma le valorizza mediante una razionalizzazione dei servizi, una

programmazione associativa più efficace e una visione comune orientata al futuro.

L’accordo apre inoltre la strada alla costruzione di una rappresentanza territoriale unitaria e più

solida, capace di interpretare con maggiore precisione le esigenze delle imprese dei diversi territori

molisani. Territori piccoli, ma con priorità e vocazioni differenti, che richiedono risposte mirate e

strategie diversificate.

Questo Patto Federativo suggella un percorso condiviso fondato sul rispetto dei valori, della storia

e della rappresentanza politica e istituzionale che, da quasi cinquant’anni, Confartigianato

Imprese Molise e Casartigiani Molise portano avanti a beneficio dell’economia regionale. Un

cammino che oggi si rinnova con una scelta coraggiosa e lungimirante, orientata a rafforzare il

ruolo delle imprese artigiane e delle PMI nel futuro del Molise.