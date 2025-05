Progetto “Dentro e Fuori la Scuola”, i corretti stili di vita protagonisti con la LILT Campobasso

Si è conclusa la tre giorni dedicata alle attività laboratoriali con gli operatori di “Luoghi di

Prevenzione” della LILT Campobasso, in collaborazione con Il Circolo della Vela nell’ambito

del progetto “Dentro e Fuori la Scuola” della Brigida di Termoli.

Attività che hanno toccato tematiche trasversali per un’idea di scuola civica come luogo di incontro

tra sapere formale e informale. Le classi seconde della scuola secondaria di primo grado Brigida

hanno partecipato con entusiasmo, curiosità ed attenzione a tutte le attività nell’ambito di un

progetto che ha mirato a realizzare l’integrazione scuola e territorio attraverso esperienze di

apprendimento significativo con finalità di interesse sociale.

La consolidata collaborazione tra la LILT Campobasso e la Brigida, grazie anche ai docenti, ha

realizzato così un’esperienza indimenticabile per i ragazzi e l’apprendimento di corretti stili di vita

per la promozione del benessere fisico, mentale ed emotivo, migliorando la qualità della vita e

prevenendo malattie.

A guidare gli studenti in questo percorso gli operatori LILT CB dott.ssa Pierangela Antonecchia,

dott. Mattia Scipioni, dott.ssa Marina Bellomo e dott.ssa Lisa Travaglini insieme agli

attivissimi volontari Giuliano Quaquaruccio e Amerigo Di Giulio.

Nella prima giornata, presso il Circolo della Vela, si è parlato di sport e benessere. Fare attività

fisica regolarmente è un toccasana per la salute: aiuta a prevenire i tumori e tante altre malattie,

come l’ipertensione o l’osteoporosi, permette di mantenere il giusto peso e favorisce l’aumento

delle difese immunitarie. È utile anche contro lo stress, quando facciamo movimento il corpo

produce endorfine che migliorano l’umore. I ragazzi hanno anche imparato e praticato il nordic

walking grazie al maestro Amerigo che li ha guidati lungo una passeggiata sulla spiaggia di Rio

Vivo.

La seconda giornata è stata dedicata ai rischi legati al fumo e ai danni che causa alla salute. Il

fumo è il principale responsabile di molti tipi di tumore, in particolare quello del polmone e delle alte

vie respiratorie, ma è causa anche di molte altre malattie, sia a livello respiratorio che a carico del

cuore e del cervello. Gli alunni, grazie alla collaborazione di Giuliano e a Plastic Free, si sono

cimentati anche nella raccolta di mozziconi di sigaretta nocivi per l’ambiente.

Nella terza giornata, invece, il focus è stato incentrato sull’alimentazione e le sane abitudini a

tavola. Lo chef Nicola Vizzarri ha mostrato direttamente ai ragazzi i cibi non salutari e le

conseguenze che hanno sull’organismo e sulla salute, invitando a prediligere pane e pomodoro

con olio evo. Gli studenti, grazie a Paola Marinucci e Angelo Marinucci, hanno concluso il percorso

con la scoperta della filiera ittica e sono stati ospitati dal trabucco D’Abramo e al Mercato Ittico.