Presepi, mostre, concerti: gli appuntamenti natalizi in Molise

Dicembre 2019

Lunedì 16

-Campobasso: Chiese in musica – Natale 2019 ore 19.30 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù Arpe Armoniche – Canti Natalizi

Martedì 17

-Campobasso: Chiese in musica – Natale 2019 ore 19.30 Chiesa di San Paolo Perosi Flute Choire

Mercoledì 18

-Termoli (CB): Aut Aut Festival / alle ore 18.00, ci sarà “Feel the joy”, con un Concerto Gospel, a Termoli, nella Chiesa Cattedrale;

-Campobasso: Chiese in musica – Natale 2019 ore 19.00 Chiesa di Sant’Antonio da Padova Orchestra di Fiati del Conservatorio

Venerdì 20

-Campobasso: Chiese in musica – Natale 2019 ore 19.30 Chiesa di San Pietro Apostolo Ensemble di Ottoni del Conservatorio

Sabato 21

-Campomarino (CB): XVI edizione della mostra de ‘i presepi del borgo’. Per le viuzze del paese vecchio di Campomarino dalle ore 17.00 alle 20.00

-Cerro al Volturno (IS): rappresentazione teatrale “La Guerra del Peloponneso” di Pino Tomassone ore 19.30

Domenica 22

-Campomarino (CB): XVI edizione della mostra de ‘i presepi del borgo’. Per le viuzze del paese vecchio di Campomarino dalle ore 17.00 alle 20.00

-Petrella Tifernina (CB): Saggio di danza presso Sala Belvedere ore 18.00/ Ore 19.00 arrivo di Babbo Natale ed animazione per bambini

-Campobasso: Chiese in musica – Natale 2019 ore 18.30 Chiesa di San Giuseppe Artigiano Orchestra e Coro del Conservatorio

Martedì 24

-Oratino (CB): Tradizionale rito de “La Faglia”. Accensione fi una gigantesca torcia alta circa 13m fatta di canne, costruita dai giovani del paese. Prima di essere accesa davanti al campanile della chiesa madre, il gigantesco cilindro viene portato a spalla per tutto il paese da una quarantina di giovani locali. Dalle 15.00 alle 20.00



-Montefalcone nel Sannio (CB): Tradizionale rito de “La Farchia”. Nell’aspettare la nascita di Gesù in piazza insieme all’intera comunità riunita intorno ad enormi torcioni ardenti, “Farchie”, intonando canti natalizi, accompagnati dal suono delle zampogne o delle fisarmoniche e gustando piatti tipici locali. Dalle 18.00 alle 00.30

Mercoledì 25 – Natale

-Campomarino (CB): XVI edizione della mostra de ‘i presepi del borgo’. Per le viuzze del paese vecchio di Campomarino dalle ore 17.00 alle 20.00

-Cerro al Volturno (IS): 31°esima edizione della manifestazione “Natale sotto l’Albero” a partire dalle ore 17.30

-Termoli (CB): Aut Aut Festival / alle ore 17.00, si esibirà “Gospel italian singers Josie Taylor“, sempre con un Concerto Gospel, a Campomarino, nella Chiesa Santa Maria a Mare;

Giovedì 26

-Petrella Tifernina (CB): Send Melody presso la Sala Belvedere musica deal vivo e quadri artistici di sabbia a cura del gruppo San Drum, ore 19.00

-Montenero di Bisaccia (CB): XXXVI edizione del Presepe Vivente . Splendido lo scenario naturale nelle grotte arenarie tra corsi d’acqua, cascate, laghi artificiali e tanti animali per la gioia dei più piccoli.Dalle 17.00 alle 20.00.

-Larino (CB): Presepe Vivente all’interno del centro storico.Una meticolosa ricostruzione, degli ambienti, degli usi e costumi dell’epoca, associata a degustazioni enogastronomiche. Dalle 18 alle 21.

-Campomarino (CB): XVI edizione della mostra de ‘i presepi del borgo’. Per le viuzze del paese vecchio di Campomarino dalle ore 17.00 alle 20.00

Sabato 28

-Busso (CB): “Il sorroso di Dio”, Decima edizione del Presepe Vivente ambientato nel centro -storico del paese, lungo le caratteristiche stradine e piazzette. Dalle 17.00 alle 22.00

-Sant’Elia a Pianisi (CB): Una luce nella notte, la magia della Natività nel borgo. Presepe Vivente dalle 18.00 alle 24.00

-Cerro al Volturno (IS): concerto di musica live con “Binario venti Bis”, ore 21.30



-Montenero di Bisaccia (CB): XXXVI edizione del Presepe Vivente . Splendido lo scenario naturale nelle grotte arenarie tra corsi d’acqua, cascate, laghi artificiali e tanti animali per la gioia dei più piccoli.Dalle 17.00 alle 20.00.

Domenica 29

-Baranello (CB): Quarta Edizione del Presepe Vivente.La rappresentazione prevede un ampio itinerario, punteggiato di botteghe e quadri sacri.



-Montenero di Bisaccia (CB): XXXVI edizione del Presepe Vivente . Splendido lo scenario naturale nelle grotte arenarie tra corsi d’acqua, cascate, laghi artificiali e tanti animali per la gioia dei più piccoli.Dalle 17.00 alle 20.00.

-Larino (CB): Presepe Vivente all’interno del centro storico.Una meticolosa ricostruzione, degli ambienti, degli usi e costumi dell’epoca, associata a degustazioni enogastronomiche. Dalle 18 alle 21.

-Cerro al Volturno (IS): il “Tratturo” in concerto, ore 20.45

Martedì 31

-Guglionesi (CB): Aut Aut Festival ultimo evento in cartellone ore 23.00 si chiuderà il 2019 con “Sonata Balorda”

Gennaio 2020

Mercoledì 01 Gennaio

-Petrella Tifernina (CB): Concerto di Capodanno con il Coro Gospel Choir presso la chiesa San Giorgio martire, ore 19.00



-Montenero di Bisaccia (CB): XXXVI edizione del Presepe Vivente . Splendido lo scenario naturale nelle grotte arenarie tra corsi d’acqua, cascate, laghi artificiali e tanti animali per la gioia dei più piccoli.Dalle 17.00 alle 20.00.

Domenica 05 Gennaio

-Santa Croce di Magliano (CB): Il Rito della Pasquetta. Il canto della Pasquetta s’intona la sera del 5 gennaio. Annuncia l’arrivo dei Re Magi e porta in piazza migliaia di persone in un coro di devozione, Sono presenti tutti i tipi di strumenti musicali, da quelli tradizionali a quelli, soprattutto percussioni, costruiti a mano per l’occasione. Dalle ore 17.00 in poi



-Montenero di Bisaccia (CB): XXXVI edizione del Presepe Vivente . Splendido lo scenario naturale nelle grotte arenarie tra corsi d’acqua, cascate, laghi artificiali e tanti animali per la gioia dei più piccoli. Dalle 17.00 alle 20.00.

-Cerro al Volturno (IS): la rappresentazione teatrale di Eduardo De Filippo “Sogno di una notte di mezza sbornia”, ore 19.30

Lunedì 06 Gennaio

-Montenero di Bisaccia (CB): XXXVI edizione del Presepe Vivente . Splendido lo scenario naturale nelle grotte arenarie tra corsi d’acqua, cascate, laghi artificiali e tanti animali per la gioia dei più piccoli. Corteo dei Re Magi dalle 15.30 con partenza da piazza della libertà e inizio rappresentazione dalle 17.00 alle 20.00.

-Larino (CB): Presepe Vivente all’interno del centro storico.Una meticolosa ricostruzione, degli ambienti, degli usi e costumi dell’epoca, associata a degustazioni enogastronomiche. Dalle 18 alle 21.

-Campomarino (CB): XVI edizione della mostra de ‘i presepi del borgo’. Per le viuzze del paese vecchio di Campomarino dalle ore 17.00 alle 20.00

-Cerro al Volturno (IS): Il “Lenny Show” ore 17.30

