Presentazione della raccolta di poesie “Io perfetta imperfetta” di Rita del Noce

All’Ethos e Nomos al Vomero, si è tenuta la presentazione di”Io perfetta imperfetta”, raccolta di poesie di Rita del Noce, moderata dalla giornalista Laura Bufano.

Grazie ai relatori, Maria Rosaria Riccio e Ino Fragna, a Liana Palermo per le magistrali letture, alla verve artistica di Tommaso Tuccillo, agli accompagnamenti musicali del giovane artista Fabrizio Mandara che ha voluto musicare “Quasi perfetta”. Un inno all’amore che ci rende leggeri, quasi perfetti anzi, motore delle nostre esistenze, da solo ha il potere di lasciarci apparire anche perfetti agli occhi di chi ci ama perché la perfezione in un mondo in continuo divenire, non può esistere e del tutto inutile è rincorrerla. Sono proprio le nostre imperfezioni a caratterizzarci e renderci unici!

Come già diceva Aristotele, “le persone perfette non combattono, non mentono, non commettono errori e non esistono.”

Rita del Noce è una raffinata scrittrice e poetessa “innamorata” più che mai della poesia, come dice lei stessa, che sta ricevendo consensi e menzioni.

A Rita, che ha collaborato con la nostra Redazione per Il Settimanale del Molise e informamolise.com, facciamo le nostre congratulazioni.