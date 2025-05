Presentazione del volume “Ciò che non può morire. La fiamma di Tina Modotti” con la presenza della curatrice Christiane Barkhausen-Canale

Il Centro per la Fotografia Campobasso “Vivian Maier” organizza, in collaborazione con l’Associazione culturale fotografica “Sei torri Tommaso Brasiliano”, l’Associazione culturale Crea Tina e l’Archivio Tina Modotti, con il patrocinio del Comune di Campobasso, la presentazione del libro “Ciò che non può morire. La fiamma di Tina Modotti” con la presenza della curatrice Christiane Barkhausen-Canale.

Il testo è il frutto di un lavoro collettivo guidato e coordinato da Christiane Barkhausen-Canale, berlinese residente a Bonefro (CB) dal 2016, dove ha fondato l’ “Archivio Tina Modotti” e l’associazione “Crea Tina”, organizzando da tre anni l’ “Incontro internazionale su Tina Modotti”.

Punti di riferimento di tanti studiosi, l’archivio e l’associazione custodiscono, in una delle sale dell’ex complesso monastico di Santa Maria delle Grazie, un’enorme quantità tra foto inedite, libri, monografie, documenti, manifesti e disegni che Christiane ha raccolto nel corso di 35 anni di ricerca nei luoghi dove Tina Modotti è vissuta: Italia, Cuba, Messico, Germania, Olanda, Spagna, Russia, etc. Questo straordinario patrimonio documentale è un contributo fondamentale all’approfondimento della vita e delle opere di Tina Modotti. La storia di Tina, nata a Udine nel 1896, continua a sorprendere, affascinare e suggestionare chiunque le si avvicini e ne scopra il percorso e le esperienze: da giovanissima operaia con il carico della responsabilità di una famiglia di modeste origini a emigrata e attrice negli Stati Uniti; da fotografa a scrittrice; da artista e poi definitivamente attivista del Soccorso Rosso Internazionale e militante antifascista, ha attraversato uno dei periodi più bui e travagliati della nostra recente storia, la prima metà del secolo scorso, con uno spirito e una determinazione da autentica femminista ante litteram.

Un carisma e una personalità, quella di Tina Modotti, che ha “folgorato” gli autori, i quali nel libro ci spiegano le ragioni dell’incantesimo che li ha rapiti nella speranza, neanche troppo nascosta, che possa folgorare anche i lettori.

Autori: Pilar Gómez Rodríguez, Claudia Marcucetti Pascoli, Christiane Barckhausen Canale, Javier Ruiz Rico, Remedios Renog, Claudia Pinzauti, Alice Valente Visco, Tullia Benati, Zaida Rico, Elisabetta Bignami, David Jorge

Illustrazioni di Ángel de la Calle

Copertina di Remedios Renog, 2022: Lo que no puede morir. Brote de hierba de la tumba de Tina Modotti, Panteón de Dolores, CDMX

Edizione italiana: Epics Edizioni (Centro Studi Italia Cuba), 2024

ISBN: 978-88-94802-39-9

Appuntamento venerdì 9 maggio 2025 presso la Bibliomediateca comunale in via Roma, 43 a Campobasso dalle 17:30, ingresso libero.