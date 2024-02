Presentazione a Isernia ed a Campobasso del libro in due volumi “Un lungo Cammino di Rigenerazione – 25 anni di “cammina, Molise”

Se il primo volume di questo libro ha raccontato la conoscenza del territorio e l’entusiasmo

per il metodo adottato, un cammino conviviale e peculiare per proporre un turismo

“mitigato” capace di dare nuova linfa ai nostri paesi, il secondo volume, pur continuando a

raccontare esperienze di appassionata condivisione, ha voluto evidenziare la sinergia che

si è concretizzata intorno al “cammina, Molise!”, che ha prodotto e sta producendo risultati

d’eccellenza.

Il governo nazionale ha proclamato il 2016 “Anno dei Cammini”, il 2017 “Anno dei Borghi” e

il 2018 “Anno del cibo italiano nel mondo”; temi che rappresentano l’impalcatura della

proposta turistica e culturale che l’APS la Terra irradia caparbiamente da 30 anni ormai nei

territori molisani.

“Cammina, Molise!” ha stimolato e liberato energie policentriche che, in ambiti differenti,

individuano il turismo lento e la tutela ambientale come pilastri di un progetto che ha

l’obiettivo di far diventare il Molise una regione/laboratorio capace di rinnovare la comunità

per rigenerare i territori aprendoli alla ricerca e all’innovazione.

Il Molise può diventare “Terra di cammino” valorizzando le vocazioni territoriali e

antropologiche che detiene; questa prospettiva feconda è stata compresa e rilanciata dal

mondo dell’associazionismo, dalle Pro Loco, dall’Università del Molise e da numerosi

sindaci che coraggiosamente, nonostante le difficoltà soverchianti, lavorano contro

l’abbandono e lo spopolamento che pauperizza le nostre aree interne, privandole di servizi

e di senso del futuro.

Dobbiamo diventare una comunità competente capace di elaborare e mettere in opera un progetto che inverta la tendenza alla desertificazione che ci assedia e ci minaccia; in

questa direzione lavora da 30 anni “cammina, Molise!”, con un’idea semplicissima e

sofisticata nello stesso tempo.



Il libro racconta i primi 25 anni della manifestazione.



Autore: Giovanni Germano (Coordinatore di “cammina, Molise!”)

Editore: IBC Edizioni Humus

Al libro (confezionato in un Cofanetto con ambedue i Volumi) sarà allegato il DVD (visibile anche cliccando sul Codice stampato sul retro del Cofanetto) con foto commentate dal titolo:

“VISTO, VISSUTO E RACCONTATO” di Michele Cianciullo, con musica di Mimmo Fasano.



Calendario presentazioni

ISERNIA,

Data: Giovedì 22 Febbraio dalle ore 17:00

Luogo: Libreria Enzo Della Corte, via Via Berta, 50

Saluti:Luca Palazzo- Responsabile Progetti e Sviluppo per Adiform- Associazione culturale

Franco Di Lemme- Presidente Gruppo Folk- Isernia

Claudio Di Cerbo- Italia Nostra- Isernia

Caterina Palombo- Vicepresidente Associazione culturale ed ambientale IntraMontes

Interventi:

Giovanni Germano- Autore del libro

Maria Stella Rossi- Giornalista culturale e ambientale

Interventi musicali e letture:

I KaleiDis, Giulia Maselli, voce- Eugenio Auciello, chitarra e voce



CAMPOBASSO

Data: Venerdì 23 Febbraio dalle ore 17:00

Luogo: Libreria Risguardi, via Vittorio Veneto, 22

Saluti:

Maria Tirabasso- Responsabile Turismo delle Radici della Regione Molise

Miriam Iacovantuono– Giornalista, originaria di Duronia, paese dove è nata la manifestazione

“cammina, Molise!”

Gianluigi Ciamarra – Italia Nostra sez. Campobasso

Michele Cianciullo– Coordinatore di “cammina, Molise!”

Paolo Discenza – Coordinatore di “cammina, Molise!”

Interventi:

Antonio Ruggieri- IBC Edizioni Humus Editore del libro

Giovanni Germano- Autore del libro

Letture di Stefano Sabelli e “traditional costumes” a cura dell’Ass.ne La Mantigliana