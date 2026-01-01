Presentata a Termoli SEA TRACE:la prima piattaforma blockchain per tracciare i rifiuti marini

Nei giorni scorsi è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Comune di Termoli, Autorità

di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPAM), Innovation SEA, The Nest

Company e RES – Recupero Etico Sostenibile.

La sfida: recuperare e gestire i rifiuti sommersi

Ogni anno migliaia di tonnellate di plastica e materiali inquinanti si depositano sui fondali

marini, invisibili agli occhi ma devastanti per gli ecosistemi. Pur essendo spesso raccolti

dai pescatori durante le attività ordinarie, la loro gestione presenta importanti criticità

operative e documentali, soprattutto in mancanza di appositi sistemi di raccolta nelle aree

portuali.



La Legge SalvaMare (L. 60/2022) – nata grazie all’impegno di istituzioni e realtà

ambientaliste, in particolare Fondazione Marevivo che da oltre 40 anni si impegna nella

tutela dell’ecosistema marino – regolamenta la raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati

in mare (Art. 2). La normativa consente ai pescatori di conferire a terra i rifiuti, attribuendo

alle Autorità di Sistema Portuale un ruolo centrale nella gestione dei RAP (Rifiuti

Accidentalmente Pescati).

Dal 2024, attraverso una quota della TARI (0,10 €/anno per utenza) anche i cittadini italiani

contribuiscono alla gestione dei RAP. Si tratta di importanti risorse che, pur non essendo

ancora state impiegate, saranno destinate a sostenere le attività operative inerenti rifiuti

accidentalmente pescati e a incentivare la filiera della pesca a svolgere un ruolo attivo

nella bonifica dei mari.



SEA TRACE: come funziona la piattaforma

SEA TRACE è la prima soluzione digitale completa per monitorare e gestire i rifiuti marini,

basata su una tecnologia blockchain brevettata da The Nest Company, società partecipata

da Omnisyst, Algebris Investments.

La piattaforma traccia l’intero ciclo di vita dei rifiuti, dalla raccolta in mare al trattamento

finale e crea un passaporto digitale per ogni lotto di rifiuto

Grazie alla blockchain, tutte le operazioni vengono registrate in modo immutabile,

consentendo di controllare in modo oggettivo le attività svolte, garantire la sicurezza del

sistema e dei dati, prevenire accessi distorti ai contributi e possibili truffe e certificare

l’effettivo recupero dei materiali pescati.

I vantaggi secondo Marevivo

Raffaella Giugni, Segretario Nazionale di Marevivo, afferma:

«SEA TRACE rappresenta un passo concreto nell’applicazione della Legge SalvaMare:

per la prima volta disponiamo, infatti, di uno strumento capace di coniugare tecnologia,

trasparenza e partecipazione attiva dei pescatori. La tracciabilità digitale consente di

sapere cosa viene recuperato e dove, in che quantità, e a quale destinazione è indirizzato,

rendendo finalmente misurabile l’impatto della bonifica effettuata in mare.

Il sistema offre un triplice vantaggio: ambientale, in quanto contrasta la dispersione di

plastica e microplastiche in mare; sociale, poiché valorizza il ruolo delle comunità costiere;

e gestionale nel creare un modello certificabile e replicabile in grado di diventare

riferimento per altri porti italiani».

Le dichiarazioni dei promotori

Domenico Guidotti, CEO di Innovation SEA:

«Con SEA TRACE offriamo una risposta concreta alle sfide ambientali dei nostri mari. La

piattaforma supporta non solo i pescatori nella gestione quotidiana dei rifiuti marini, ma

anche tutte le istituzioni coinvolte a terra, assicurando efficienza, tracciabilità e sostenibilità

dell’intero processo».



Riccardo Parrini, CEO di The Nest Company:

«SEA TRACE è la blockchain al servizio dell’economia circolare. Possiamo mappare le

aree più inquinate, intervenire in modo mirato e rendere i pescatori protagonisti della

bonifica dei fondali. Ogni materiale raccolto è digitalmente certificato».



Prof. Avv. Francesco Mastro, Presidente AdSPAM:

«Con la sperimentazione “Sea Trace – Porto di Termoli” compiamo un passo concreto

verso un modello evoluto di gestione dei RAP (Rifiuti Accidentalmente Pescati),

pienamente allineato alla Legge Salvamare e ai principi europei di economia circolare-

commenta il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale,

Francesco Mastro-. La catena di custodia digitale, infatti, consentirà di trasformare un

problema ambientale in un processo governabile, trasparente e certificabile, capace di

produrre valore ambientale, gestionale e di sistema. È un passo, quindi- conclude il

Presidente- che rafforza il ruolo dei porti come snodi di legalità e di sostenibilità, che si

fonda su una solida collaborazione istituzionale e pubblico-privata e che pone le basi per

un modello che potremmo replicare, non solo in tutto il nostro Sistema, ma anche,

auspicabilmente, a livello nazionale, gettando le basi per un futuro sempre più green”.

Un progetto ad alto impatto: ambientale, sociale e di governance

La sperimentazione parte da Termoli e dal Molise, con l’obiettivo di estendersi

progressivamente lungo tutto l’Adriatico meridionale.

Grazie agli accordi siglati con Federpesca e FederOP, SEA TRACE potrà essere su scala

nazionale, coinvolgendo oltre 10.000 operatori del settore della pesca.



Basso Cannarsa, Presidente nazionale FederOP:

«Riteniamo che questa tecnologia innovativa possa rappresentare un punto di svolta per il

nostro comparto. Non solo permette di gestire in modo conforme e trasparente la delicata

questione dei RAP, ma consente anche di raccogliere dati fondamentali per monitorare lo

stato di salute dei nostri mari. È un ulteriore passo avanti verso una pesca sempre più

sostenibile e consapevole».



Francesca Biondo, Direttrice nazionale Federpesca:

«Federpesca ha accettato con entusiasmo l’invito a collaborare per la sperimentazione

della piattaforma SEA TRACE. Siamo convinti che rappresenterà uno strumento utile per

la tutela dell’ambiente marino, favorendo un conferimento strutturato dei rifiuti raccolti in

mare ed un loro monitoraggio lungo la filiera del recupero circolare organizzata da

Innovation Sea. È un progetto che valorizza il ruolo attivo della pesca nella sostenibilità».