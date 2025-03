“Presa Diretta” presenta ” Fentanyl overdose globale”

l programma di Riccardo Iacona si occupa di droghe sintetiche con Vincenzo Musacchio in studio in diretta.



Ogni anno vengono prodotte in laboratorio cento nuove molecole, che si aggiungono alle mille già

esistenti sul mercato delle droghe sintetiche. Si alza l’allarme sulla crescente diffusione di droghe

sintetiche: il fentanyl, cinquanta volte più potente dell’eroina, è arrivato anche in Italia? “PresaDiretta” il

programma condotto da Riccardo Iacona su Rai 3, nella puntata di domenica 16 marzo alle 20.30, si

occupa di droghe sintetiche: la prima parte – “Aspettando PresaDiretta” – è dedicata soprattutto a ecstasy,

ketamina, Mdma, anfetamine, cannabinoidi sintetici, benzodiazepine, per capire la loro diffusione sul

territorio e le vie illegali del commercio, che passano anche attraverso il dark web. E poi, un viaggio da

nord a sud del Paese attraverso le principali inchieste che hanno portato alla luce ricette contraffatte,

medici e farmacie compiacenti e traffico di ossicodone, per capire quanto è alto il rischio della diffusione

del fentanyl nel nostro Paese. In studio con Riccardo Iacona il criminologo Vincenzo Musacchio.