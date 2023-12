Premio nazionale per il libro e la lettura – Premiata la Biblioteca di Pietracatella 

La Biblioteca Comunale “S. D’Elia” di Pietracatella – CB si è classificata al primo posto del Premio Nazionale per il Libro e la Lettura nella categoria “Biblioteche, Mediateche e Sistemi Bibliotecari” del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, tra oltre 50 finalisti.



Si è svolta mercoledì 6 dicembre alle ore 14:30 la premiazione per i vincitori del Premio Nazionale per il Libro e la Lettura, a Roma in occasione di Più libri più liberi (Centro congressi La Nuvola) presso lo Stand Cepell.

Il momento clou della giornata inaugurale di mercoledì 6 dicembre è stata la cerimonia di premiazione 2023 alla presenza della Giura e del CEPELL con Amalia Maria Amendola, Paolina Baruchello, Marina Checchi, Luciano Lanna, Filippo La Porta, Giuliana Marazzi, Mirna Molli, Francesca Vannucchi.

La Biblioteca di Pietracatella si è aggiudicata il primo posto a livello nazionale. A ritirare il premio il Sindaco di Pietracatella Antonio Tomasone, accompagnato dalla Presidente di Legacoop Molise Chiara Iosue, dalla responsabile del CRU Unipol Elena Torri, dalla Cooperativa JustMo (con Silvia Santorelli, Giuseppina Rescigno, Riccardo Gentile Lorusso, Rossella Recchia, Michela Lombardi), dalle edizioni TELOS con Luana Astore e dalla Libreria Risguardi (con Ilaria Gallace e Carmen Lalli), tutti partner dei progetti con cui il Comune molisano ha vinto l’edizione 2023.

Un risultato ottenuto grazie alle tante iniziative avviate da Comune con tanti partner, a partire da Storie POP | Racconti Illustrati dal Fortore Molisano, LibreriaSfusa un progetto di promozione della lettura e dei libri nell’Area interna del Fortore e il Libro sulla Chiesa di San Giacomo, fino ad arrivare al finanziamento di Città che Legge a Pietracatella. Attribuito un premio in buoni libri del valore di 2.000 euro.

“Pietracatella, che ha ottenuto questo Premio nazionale così importante, sta cercando di avvicinare la cittadinanza alla lettura e implementare l’utilizzo della Biblioteca Comunale – dice il Sindaco Antonio Tomassone – Pietracatella ha anche vinto il Bando nazionale Città che legge 2023 e la Biblioteca sarà quindi ancor di più fulcro di incontro per tutta la comunità e luogo di scambio e condivisione per sviluppare la cosiddetta community engagement.”.

Un grandissimo risultato raggiunto grazie a tutti i partner dei progetti: Libreria Risguardi, Cooperativa JustMo, Telos edizioni, Legacoop Molise, Premio letterario De André, Dalla Parte degli Ultimi ONLUS, Cooperativa Sociale Dialogo Coop. Koiné, Pro Loco Pietramurata, la Confraternita S. Maria, Parrocchia San Giovanni Battista Pietracatella, e altre associazioni locali