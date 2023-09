Premiazione del Concorso nazionale [Io] … [Tu]

Una scuola che non pensa solo all’acquisizione dei contenuti ma che mira anche a far sì che gli

alunni possano esternare il proprio mondo, un mondo spesso celato ma ricco e tutto da scoprire

fatto di emozioni, paure, desideri e fantasia. L’I.T.S.T. Marconi di Campobasso, in collaborazione

con l’Università degli Studi del Molise, ha ideato il concorso nazionale, [Io] … [Tu], proprio per

offrire ai ragazzi il modo di esprimersi scegliendo tra poesie, canzoni, racconti, podcast, videoclip e fumetti.

Tanti gli alunni che hanno partecipato, in modo individuale e in gruppo, un centinaio i lavori

esaminati e tante scuole di ogni luogo, del Molise e dell’Italia:

Istituto omnicomprensivo “Giulio Rivera” di Guglionesi

Istituto comprensivo di Larino

Liceo Galanti di Campobasso

Liceo scientifico Mario Pagano di Campobasso

Ist. omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano

IIS Boccardi Tiberio di Termoli

IIS “A. Giordano” di Venafro

IIS Galilei Pacinotti di Pisa

Liceo artistico Russoli di Pisa

IIS Majorana – Fascitelli di Isernia

IIS di Scorrano (Lecce)

IIS “De Ruggieri” di Massafra (Taranto)

IIS Caterina da Siena di Milano

IIS di Vallo della Lucania

IIS “E. Vittorini” di Gela

Liceo “Alfano” di Termoli

L’atto conclusivo il giorno 14 settembre presso l’Aula Magna dell’Unimol alla presenza del

Rettore prof. Luca Brunese, della Dirigente Scolastica dott.ssa Adelaide Villa e di tutti coloro che tra docenti ed alunni hanno contribuito a vivere [Io]…[Tu], un’avventura lunga un anno, in cui l’ITST Marconi e l’Università del Molise hanno lavorato insieme per offrire agli studenti

un’occasione importante per esprimere la propria creatività, mettersi in gioco, confrontarsi con

coetanei di altre regioni, comunicare, dimostrare i propri talenti e le proprie competenze.