Prato, incendio al poligono di Galceti: 2 morti

(Adnkronos) –

Due morti a Galceti, in provincia di Prato, per l'incendio in un poligono. Le fiamme, partite per cause ancora ignote oggi 26 luglio dall'interno della struttura, sospinte dal vento si sono rapidamente propagate arrivando a una pineta che si trova nell'area circostante. Immediato è stato l'invio di dieci squadre di volontariato antincendi boschivi, dei vigili del fuoco e di due elicotteri della flotta regionale: la zona è ad alto pregio ambientale con la presenza anche di abitazioni non troppo distanti dal fronte del fuoco. All'interno del poligono ci sarebbero state tre persone, una delle quali è stata soccorsa dal 118 ustionata in forma grave; mentre le altre due persone – che in un primo momento risultavano disperse – sono morte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale e la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)