Pooh a Campobasso, partenza record per la prevendita

In poche ore già venduti la metà dei biglietti disponibili per i posti a sedere nell’area di Selva Piana. Grande entusiasmo per l’arrivo in

Molise del tour che celebra i 60 anni di carriera della storica band.



L’evento è ancora lontano, mancano sei mesi esatti all’atteso arrivo dei Pooh a Campobasso per una delle date del tour che celebra

i 60 anni di carriera della band, ma i biglietti per lo show vanno già a ruba. In poche ore già circa la metà dei tagliandi disponibili per i posti a sedere nell’area eventi di Selva Piana sono stati venduti. Segno tangibile del grande entusiasmo che accompagna l’annunciato arrivo del gruppo in Molise. Il concerto, in programma il 23 luglio, si annuncia come uno degli eventi di punta dell’estate in regione, del resto

stiamo parlando di una band che continua a scrivere la storia e di un successo che non conosce pause.

Dopo l’annuncio del grande ritorno live nei palasport italiani e due eventi all’Arena di Verona il 14 e 16 maggio (quest’ultimo già Sold out), il racconto dei Pooh da pochi giorni si è arricchito di un nuovo e importante capitolo: “POOH 60–LA NOSTRA STORIA-ESTATE”, il tour che porterà la grande celebrazione dei 60 anni di carriera della band anche nelle più suggestive location all’aperto, a partire da luglio e fino a settembre. Un nuovo capitolo di un viaggio straordinario che continua a emozionare e a rinnovarsi, trasformando ogni concerto in un evento unico e irripetibile. Un’estate di musica, ricordi e condivisione, pensata per vivere dal vivo una storia che attraversa generazioni, che ha segnato la colonna sonora di milioni di persone e che, a sessant’anni dal primo passo, continua a stupire, coinvolgere e unire il pubblico.



Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno protagonisti di un viaggio musicale che ripercorrerà 60 anni di musica e di amicizia, 60 anni di canzoni che hanno attraversato il tempo, unendo diverse generazioni e diventando la colonna sonora della vita di milioni di persone.

La storia e la carriera dei Pooh sarà focus dei live da ogni punto di vista: per “POOH60 – LA NOSTRA STORIA”, le grafiche, le scenografie, e le immagini saranno pensate per ripercorrere i 60 anni di storia della band, proprio come era stato fatto nel 1991 per l’omonimo tour iconico con cui i Pooh avevano festeggiato i loro 25 anni di carriera.



Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, in 60 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.