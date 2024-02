Politica/ Ricorsi elettorali, Angelo Primiani e Alessandra Salvatore restano in Consiglio Regionale

Angelo Primiani e Alessandra Salvatore restano in Consiglio Regionale. Sarebbe stata depositata ieri mattina la sentenza con la quale il Consiglio di Stato respinge definitivamente l’appello presentato dall’avvocato Vincenzo Iacovino, in rappresentanza di Donato Campolieti e Domenico Di Baggio, che avrebbe messo in discussione l’elezione dei due politici di Movimento Cinque Stelle e PD.

Angelo Primiani

Ricordiamo che all’indomani dell’esito elettorale per le regionali in Molise, venne annunciata e poi promossa l’azione legale tesa al riconoscimento di incostituzionalità “per lesione del principio di rappresentanza” della soglia di sbarramento al 5%, vigente alle ultime elezioni Regionali. Le liste collegate ai due ricorrenti non raggiunsero detta soglia e di conseguenza non si videro assegnato lo scranno a palazzo D’Aimmo.

Alessandra Salvatore

In un post su Facebook Alessandra Salvatore precisa che con questa sentenza il Consiglio di Stato ha escluso “che la soglia di sbarramento al 5% violi diritti e principi costituzionali”. Ricordiamo infatti che il ricorso mirava a quello, mentre non erano in discussione i voti riportati dai due consiglieri regionali eletti. La Salvatore ha inteso ringraziare i suoi legali , avv. Luciana Spina e avv. Arcangela Iamiceli, “due amiche, due professioniste competenti – precisa la consigliera regionale – che (come me) lavorano da decenni nelle aule di giustizia senza clamore, affidandosi allo studio e alle ragioni del Diritto”.

(Ste.Man.)