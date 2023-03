Politica/ Regione: si dimette l’assessore Vincenzo Niro

A poche ore dal paventato reintegro nel Consiglio Regionale di alcuni esponenti politici, arriva il colpo di scena, che per gli addetti ai lavori tale non è: Vincenzo Niro lascia la Giunta regionale e torna a svolgere il suo ruolo da semplice consigliere. Il politico di Baranello si è dimesso da assessore ai lavori pubblici, viabilità e infrastrutture, sistema idrico integrato e demanio regionale. Il presidente Toma ha avocato a sé le deleghe, almeno per il momento.

Con questa mossa Niro continuerà a rappresentare i Popolari per l’Italia nell’assise civica, visto che Tedeschi, che ora non entrerà più in Consiglio Regionale, in passato ha fatto intendere scelte differenti.

Resta, invece, al suo posto Quintino Pallante e pertanto Filoteo Di Sandro entrerà nell’assise civica. Il coordinatore di Fratelli d’Italia, avrebbe avuto da Roma indirizzi di fedeltà alla linea di centro destra del governo regionale.