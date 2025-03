Prodotta dalla Fondazione Molise Cultura e promossa dalla Regione Molise – Assessorato alla Cultura, con il patrocinio di RAI Cultura, Rai Molise e TGR Molise e del Salone Internazionale del Libro, Poietika dedica questa nona edizione a “La parola e il viaggio”. Dal 26 Marzo al 6 Aprile 2025 negli spazi del Palazzo GIL, il Teatro Savoia e alcuni luoghi storici della città di Campobasso, il festival èstrutturato in eventi quotidiani tra presentazioni di libri, reading, Lectio magistralis, concerti, incontri con gli studenti, dibattiti e confronti con importanti giornalisti e critici letterari come Paolo Di Paolo, Carola Carulli (Tg2), Adriano Monti Buzzetti, responsabile della Redazione Cultura del Tg2.

“Ormai un appuntamento consolidato di ampio respiro culturale che ci ha abituato ad avere in Molise nomi importanti ed appuntamenti imperdibili – afferma il consigliere delegato alla Cultura e turismo della Regione Molise Fabio Cofelice – anche quest’anno la Rassegna Poietika, che è diventata nel tempo un Art Festival, annovera tra gli ospiti internazionali, alcune eccellenze e grandi personaggi della cultura. Poietika saprà offrire, ancora una volta, una visione privilegiata sulle tematiche più attuali e contemporanee, anche di rilievo sociale e civile, oltre che culturale. Quest’anno il tema permetterà di esplorare mondi ed universi, attraverso la potenza delle parole, del dialogo e delle immagini”.

Il tema della nuova edizione alle porte viene declinato dal direttore artistico Valentino Campo:“Poietika si appresta a riprendere il cammino e lo fa, come è nella sua tradizione, affrontando temi di cogente attualità. Un’edizione densa e articolata che ruoterà intorno al tema del “Viaggio” declinato nelle sue molteplici sfaccettature: viaggio fisico, incontro di popoli e attraversamento di luoghi, narrazione che si farà percorso a ritroso nel tentativo di ricomporre le radici di avvenimenti storici di stretta attualità, ma anche viaggio interiore, scavo e scandaglio di quell’abisso insondabile che è l’animo dell’uomo. Ancora una volta, quindi, con Poietika il Molise si fa luogo privilegiato di incontro e di confronto, sguardo che penetra, indaga e s’interroga”.

In proposito la presidente della Fondazione Molise Cultura, Antonella Presutti: “La no a edizione di Poietika si presenta con elementi di novità e di continuità con ciò che lo ha reso un festival di grande interesse nel panorama nazionale e internazionale. Il patrocinio della Rai e del Salone del libro di Torino rappresentano il riconoscimento dell’assoluta qualità di Poietika, qualità che nasce anche dalla poliedricità delle voci, dalla ricchezza delle prospettive attraverso le quali si declina il tema scelto. Il ” viaggio”, per questa nona edizione, il viaggio per e della conoscenza attraverso le strade impervie e affascinanti del mondo e della nostra interiorità. Viaggio come ricerca, scoperta, disorientamento, ma anche ritorno alle proprie origini e radici. Alla fine del “viaggio” di Poietika – conclude – avremo certamente scoperto qualcosa in più su di noi e sulla complessa realtà che ci circonda”.

Poietika 2025 apre i battenti mercoledì 26 marzo con Mikhail Shishkin, Premio Strega Europeo 2022 con il romanzo “Punto di fuga” (21lettere), scrittore russo considerato uno dei maggiori autori contemporanei del suo Paese dove ormai non vive più, dialogherà con Valentino Campo nell’auditorium del Palazzo GIL a Campobasso (ore 18,30). Nel 2013 Shishkin si è rifiutato di essere rappresentante all’USA Book Expo a causa della politica di Putin, di cui è un fervente oppositore.

La poesia di Loretto Rafanelli sarà protagonista il 28 marzo, con la presentazione della silloge antologica “Lo sguardo senza fine Poesie 1984-2024”, in programma alle ore 17,00 presso gli spazi espositivi del Palazzo GIL. Tradotto in numerose lingue e ospite dei più importanti festival di poesia in America Latina, Rafanelli ha vinto il Premio Ceppo Pistoia Capitale della Poesia 2025.

Nella stessa giornata, a seguire la Lectio Magistralis di Massimo Donà dal titolo “Il viaggio della conoscenza. Da Socrate a Moby Dick”, in programma alle ore 18,30 nell’auditorium del Palazzo Gil. Massimo Donà, filosofo e musicista jazz, è docente ordinario di Filosofia Teoretica presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Il 29 marzo è prevista la Lectio Magistralis di Antonino Pittà “Felix error: il tema del viaggio nella cultura classica” negli spazi espositivi del Palazzo GIL (ore 17,00). Vincitore del premio “Antonio Feltrinelli Giovani” 2024 – sezione filologia e linguistica – nato a Campobasso, Pittà è ricercatore e docente del Dipartimento di Filologia classica, papirologia e linguistica storica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha già al suo attivo una importante produzione scientifica di rilievo internazionale.

La musica dei Fratelli Mancuso sarà protagonista nella Chiesa di San Bartolomeo, nel borgo antico di Campobasso, il 2 aprile (ore 18,00). Forti di una consacrazione che da tempo ha varcato i confini nazionali, insigniti di numerosi premi e riconoscimenti anche internazionali e con all’attivo numerose collaborazioni con il mondo del cinema e del teatro, Enzo e Lorenzo Mancuso ritornano incessantemente alla loro terra natìa, la Sicilia, eredi privilegiati di una tradizione e alfieri di un canto intimo ed essenziale, semplice e necessario.

Patrizia Giancotti, antropologa, fotografa, giornalista, autrice e conduttrice per Rai Radio3 il 3 aprile sul palco dell’auditorium del Palazzo GIL (ore 18,30) terrà la Lectio magistralis “Viaticum”. Giancotti ha effettuato ricerche nell’ambito delle tradizioni popolari italiane e in diversi paesi del mondo, collaborando in Brasile con Jorge Amado, sfociate in libri, in oltre cento reportage pubblicati e in più di cinquanta mostre fotografiche in Italia e all’estero.

Poietika 2025, inoltre il 4 aprile porta nel Molise Colm Toibin, scrittore e giornalista irlandese, considerato tra i maggiori scrittori irlandesi contemporanei. “Porto con me una rotta di volo, un percorso” è il dialogo che terrà con il giornalista e scrittore Paolo Di Paolo sul palco dell’auditorium del Palazzo GIL (ore 18,30). Toibin ha indagato le questioni del genere e della sessualità nel contesto dell’Irlanda rurale, tentando di scandagliare nella complessità dei sentimenti umani in romanzi di forte intensità emotiva.

Un nome importante del giornalismo di guerra salirà sul palco del Teatro Savoia il 5 aprile (ore 18,30). Monica Maggioni, giornalista, scrittrice, documentarista, direttore di telegiornale e Presidente Rai, ha seguito le fasi più violente della seconda intifada, tra palestinesi e israeliani. Si occupa di politica USA. Iraq, Iran, Siria, Afghanistan, Birmania, paesi africani: negli ultimi venti anni racconta le principali aree di crisi del pianeta intervistando capi di stato, blogger, pacifisti e terroristi. Dialogherà con la giornalista Carola Carulli (conduttrice del Tg2, cura le rubriche Achab e Tg2 Weekend dedicate alla lettura) sul tema “La storia non ammette scorciatoie”.

Infine chiuderà la nona edizione di Poietika il 6 aprile (Teatro Savoia ore 18,30) David Grossman, scrittore israeliano, rappresentante tra i più significativi della letteratura israeliana e noto per l’apertura delle sue posizioni liberali. La sua produzione è segnata in modo significativo dall’impegno politico, e si struttura su due piani: quello irreale e simbolico e quello strettamente legato all’attualità israeliana. “La pace è l’unica strada” (2024), raccolta di alcuni interventi sulla traiettoria politica di Israele fino agli eventi del 7 ottobre 2023 è l’argomento sul quale dialogherà con Adriano Monti Buzzetti (giornalista RAI, scrittore e saggista, responsabile della Redazione Cultura del TG2) e con il presidente della Fondazione Molise Cultura, Antonella Presutti.

L’ingresso agli eventi è gratuito, prenotazioni su www.poietika.it o presso la biglietteria del Teatro Savoia tutti i giorni dalle 17 alle 20