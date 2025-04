POIETIKA Cinema Dal 13 aprile all’11 maggio quattro film che raccontano il Viaggio

Dopo il successo dei giorni scorsi Poietika si prepara ad accogliere la nuova esperienza cinematografica con un ciclo di quattro film nell’Auditorium Palazzo Gil di Campobasso, che celebrano il viaggio come metafora di vita, scoperta interiore e avventura. Dal 13 aprile all’11 maggio, ogni domenica alle 17:00, il pubblico sarà invitato a intraprendere un viaggio alla scoperta di storie coinvolgenti e paesaggi mozzafiato. Si incomincia il 13 aprile “INTO THE WILD – Nelle terre selvagge” diretto da Sean Penn, un capolavoro che racconta la vera storia di Christopher McCandless, un giovane idealista che abbandona la società per vivere a contatto con la natura selvaggia dell’Alaska.

Un’odissea di libertà e solitudine, un’esplorazione dei confini tra uomo e natura. Il 27 aprile “I DIARI DELLA MOTOCICLETTA” diretto da Walter Salles, il film che narra il viaggio in motocicletta di Ernesto Guevara e Alberto Granado attraverso il Sud America, un’esperienza che segnerà profondamente la loro visione del mondo e il futuro impegno politico di Che Guevara. Un viaggio di formazione, di scoperta di un continente e di presa di coscienza sociale.

La sopravvivenza nel viaggio di Tom Hanks protagonista assoluto di “CAST AWAY” il 4 maggio.Diretto da Robert Zemeckis, il film racconta la lotta di un uomo isolato su un’isola deserta, un’odissea di solitudine e di forza interiore. Una riflessione sulla natura umana, sulla resilienza e sul significato della vita. Infine l’11 maggio “IL TRENO PER IL DARJEELING” diretto da Wes Anderson.

Un viaggio surreale e divertente attraverso l’India, alla ricerca di riconciliazione familiare. Un’esplorazione dell’India, dei legami familiari e della ricerca di sé stessi. “Poietika Cinema – afferma il direttore artistico Valentino Campo – vuole offrire al pubblico l’opportunità di immergersi in storie, paesaggi e riflessioni profonde sul significato del viaggio. Ogni film è un invito a esplorare nuovi orizzonti, sia fisici che interiori”. L’ingresso è gratuito, necessaria la prenotazione su Ciaotickets. Poietika “La parola e il viaggio” è prodotta dalla Fondazione Molise Cultura, promossa dall’Assessorato al Turismo e Cultura della Regione Molise, con il patrocinio di Rai Cultura, TGR Molise e dal Salone Internazionale del Libro.